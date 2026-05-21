Maroc-Russie | Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord de coopération dans le secteur de la pêche maritime

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement a pris connaissance, jeudi à Rabat, d’un accord de coopération dans le secteur de la pêche maritime entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie, signé le 17 octobre 2025 à Moscou.

Le Conseil s’est également informé du projet de loi n° 39.26 portant approbation dudit accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ces deux textes ont été présentés par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a précisé M. Baitas.

LR/MAP