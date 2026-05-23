Le Président Sénégalais remercie SM le Roi pour la grâce accordée aux supporters sénégalais

Par Le Reporter.ma 23/05/2026 Actualités, Afrique Laisser un commentaire

Le président sénégalais remercie SM le Roi pour la grâce accordée aux supporters sénégalais

Le Président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye a exprimé, samedi, ses “remerciements les plus sincères” à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la suite de la Grâce que le Souverain a bien voulu accorder aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

“Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir”, écrit le Président de la République du Sénégal, dans un tweet publié sur le réseau social X.

“J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité”, souligne le président sénégalais, ajoutant que “le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer”.

“Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain”, lit-on dans ce tweet.

LR/MAP

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