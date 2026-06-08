Tourisme | Le Maroc se hisse au 22ème rang mondial en 2025 (Ministère)

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La récente édition du Baromètre du tourisme mondial de l’Organisation des Nations Unies Tourisme (ONU Tourisme) révèle que le Royaume se hisse à la 22ème place mondiale en termes d’arrivées touristiques internationales en 2025, avec 19,8 millions de visiteurs accueillis, rapporte le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette progression progression remarquable permet au Maroc de gagner trois places en une seule année, fait savoir le ministère dans un communiqué, ajoutant que par rapport à 2019, le Royaume gagne 12 places.

Le Maroc améliore également son classement en matière de recettes touristiques internationales, passant de la 32ème à la 31ème place mondiale en 2025, avec un total de 14,8 milliards de dollars.

Cette hausse traduit la profonde transformation que connaît le secteur touristique. Elle reflète également les résultats de la Feuille de route du tourisme, lancée par le gouvernement en 2023, qui a permis d’accélérer simultanément le développement de la connectivité aérienne, de l’offre touristique, des capacités d’hébergement, de la qualité de l’expérience ainsi que des compétences du capital humain.

Cette dynamique se poursuit en 2026. Au premier trimestre, le Maroc a enregistré une croissance de près de 7% de ses arrivées touristiques, soit plus de trois fois supérieure à la moyenne mondiale, établie à 2% selon ONU Tourisme.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a dit : « Ces résultats confirment la pertinence de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste. Ils nous encouragent à poursuivre les efforts engagés sur l’ensemble des volets de l’écosystème touristique afin de positionner durablement le Maroc parmi les grandes destinations touristiques mondiales à l’horizon 2030 ».

LR/MAP