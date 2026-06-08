Maroc | La croissance économique s’améliore à 4,9% en 2025 (HCP)

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Les résultats des comptes nationaux de l’année 2025 font ressortir une amélioration de la croissance économique nationale, qui s’est établie à 4,9% contre 4,4% en 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les activités non agricoles ont enregistré une progression de 3,9%, tandis que celles du secteur agricole ont affiché une hausse de 8,2%, précise le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale de l’année 2025.

Cette performance économique, portée principalement par le dynamisme de la demande intérieure, s’est réalisée dans un contexte marqué par la maîtrise de l’inflation et l’accentuation du besoin de financement de l’économie nationale, fait savoir la même source.

En termes réels, la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une nette progression de 7,1% en 2025, soutenue principalement par la reprise de l’activité agricole, dont la valeur ajoutée a augmenté de 8,2%.

En revanche, le secteur de la pêche a connu une forte baisse de son activité, son taux de croissance passant d’une hausse de 8,8% en 2024 à une contraction de 13% en 2025.

La valeur ajoutée du secteur secondaire, quant à elle, a connu un ralentissement de son taux de croissance de 3,8% en 2024 à 3,3% en 2025.

Cette évolution reflète les performances contrastées des différentes branches d’activité composant ce secteur, à savoir l’industrie d’extraction, dont la croissance est passée de 11,5% à 7,5%, l’industrie manufacturière (de 2,1% à 1,9%), le bâtiment et les travaux publics (de 6% à 6,7%), les secteurs de l’électricité, du gaz, de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets (de 5,4% à 0,6%).

Par ailleurs, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a connu un ralentissement de son rythme de croissance, passant de 5,6% en 2024 à 4,3% en 2025.

Aux prix courants, le produit intérieur brut (PIB) a connu une augmentation de 6,5% durant l’année 2025 au lieu de 8,7% en 2024, dégageant ainsi une hausse du niveau général des prix de 1,6%.

LR/MAP