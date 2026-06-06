Le SG de l’ONU honore trois Casques bleus des Forces Armées Royales tombés au service de la paix

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Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage à la mémoire de trois Casques bleus des Forces Armées Royales, vendredi à New York, lors de la cérémonie annuelle en hommage aux membres du personnel civil et en uniforme décédés dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

A cette occasion, M. Guterres a remis à l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, la médaille Dag Hammarskjöld, décernée, à titre posthume, aux trois Casques bleus des Forces Armées Royales. M. Hilale était accompagné du Conseiller militaire de la Mission permanente du Royaume, le Colonel Najim Assid.

Deux des trois Casques bleus servaient au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), alors que le troisième servait au sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Dans un message à cette occasion, M. Hilale a présenté ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées des Casques bleus tombés au champ d’honneur, ainsi qu’à la grande famille du maintien de la paix des Nations Unies.

L’ambassadeur a également loué l’abnégation de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême en défendant les idéaux de paix et les valeurs fondamentales qui font l’essence des Nations Unies.

Avec 1.714 Casques bleus déployés au sein de la MONUSCO et de la MINUSCA, le Royaume figure actuellement parmi les dix premiers pays contributeurs de troupes onusiennes.

Cette cérémonie a été l’occasion pour la communauté internationale de rendre hommage à quelque 4.500 soldats de la paix qui ont fait le sacrifice ultime depuis 1948, dont 59 Casques bleus militaires, policiers et civils, tombés sous le drapeau de l’ONU l’année dernière.

Originaires de 33 pays, ces Casques bleus “représentent ce que l’humanité a de meilleur : des femmes et des hommes prêts à tout risquer pour protéger les autres”, a déclaré M. Guterres dans une allocution, ajoutant que “partout dans le monde, le Casque bleu des Nations Unies est un symbole d’espoir pour les populations dans leurs heures les plus sombres”.

Il a, en outre, relevé que, grâce au dévouement des pays fournisseurs de contingents, plus de deux millions de femmes et d’hommes ont servi dans 71 opérations de paix sur quatre continents, dont le courage et l’esprit d’initiative forcent l’admiration.

Instituée en 2002 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Journée internationale des Casques bleus célèbre chaque année tous les hommes et toutes les femmes engagés dans les missions de paix, et honore la mémoire de ceux qui ont fait don de leur vie pour la cause de la paix.

LR/MAP