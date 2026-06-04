Construction | Les patrons prévoient une augmentation de l’activité au T2-2026 (HCP)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la Construction, pour le deuxième trimestre (T2) 2026, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette amélioration résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches de la “Construction de bâtiments” et des “Travaux de construction spécialisés” et, d’autre part, de la stagnation d’activité prévue dans le “Génie civil”, explique le HCP dans sa récente note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture.

Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une hausse prévue des effectifs employés, fait savoir la même source.

Le HCP indique aussi que l’activité du secteur de la Construction aurait enregistré une augmentation au premier trimestre (T1) 2026. Cette évolution serait attribuable, d’une part, à la hausse de l’activité dans les branches de la “Construction de bâtiments” et des “Travaux de construction spécialisés”, et, d’autre part, à la stagnation de l’activité dans la branche du “Génie civil”.

Les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une hausse. Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la Construction se serait établi à 72%.

Au T1-2026, 23% des entreprises du secteur de la Construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières.

Par ailleurs, la situation de trésorerie aurait été jugée “difficile” par 30% des chefs d’entreprise.

LR/MAP