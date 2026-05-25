M. Loudyi reçoit une délégation du Congrès américain conduite par M. Trent Kelly en visite de travail au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, lundi au siège de cette Administration, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, une délégation du Congrès américain conduite par M. Trent Kelly, Président de la Sous-commission des Forces Navales et de Projection, relevant de la Commission des Forces Armées de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

À l’occasion de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, ainsi que du niveau remarquable atteint par la coopération bilatérale dans le domaine militaire. Elles ont, à cet égard, réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage ce partenariat stratégique et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique au service des intérêts des deux pays, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la défense, marqué notamment par la tenue régulière du Comité consultatif de défense maroco-américain, dont la 14e réunion s’est tenue à Washington au mois d’avril dernier, l’échange soutenu de visites entre hauts responsables militaires ainsi que l’organisation conjointe de l’exercice annuel d’envergure “African Lion”, devenu aujourd’hui un modèle de coopération militaire multinationale et un levier majeur favorisant l’interopérabilité des forces armées des pays participants.

Lors de cette rencontre, la partie marocaine a salué le soutien constant, franc et constructif des États-Unis d’Amérique en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire national, ainsi que les efforts déployés dans ce cadre. Elle a également mis en exergue les différentes initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale lancées sous l’impulsion et conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, faisant du Royaume du Maroc un acteur incontournable œuvrant en faveur de la stabilité, de la paix et de la prospérité partagée au profit du continent africain.

De son côté, la délégation des congressistes américains a salué le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, plaçant le Royaume du Maroc parmi les acteurs majeurs de stabilité, de dialogue et de prospérité partagée face aux différents défis et enjeux liés à la sécurité régionale et internationale.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont exprimé leur ambition commune et leur détermination à consolider davantage, à l’avenir, ce partenariat stratégique d’exception et à renforcer les relations exemplaires de confiance, d’amitié et de coopération liant les deux pays, conclut le communiqué.

LR/MAP