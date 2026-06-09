Maroc-Chili | Volonté commune de renforcer la coopération commerciale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et le Chili ont exprimé, mardi à Rabat, leur volonté commune de renforcer les relations économiques et commerciales, en misant sur la complémentarité de leurs économies et sur les opportunités offertes dans plusieurs secteurs stratégiques.

Lors d’une rencontre tenue entre le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et la vice-ministre du Commerce du Chili, Paula Estévez, les deux parties ont examiné les perspectives de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement.

À cette occasion, les deux parties ont particulièrement passé en revue les opportunités de partenariat dans les secteurs de l’agriculture, des mines, des énergies renouvelables et des infrastructures portuaires, ainsi que les perspectives de renforcement des échanges entre les opérateurs économiques des deux pays.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, Mme Estévez a indiqué qu’un plan d’action a été convenu afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

Elle a relevé que cette visite, menée à la tête d’une délégation composée d’une trentaine d’entreprises chiliennes, vise à explorer de nouvelles opportunités de partenariat avec les opérateurs marocains.

La responsable a ajouté que des rencontres d’affaires B2B sont prévues entre les entreprises des deux pays, notant que le Chili constitue une porte d’entrée vers l’Amérique latine, tandis que le Maroc représente une plateforme d’accès vers le continent africain.

De son côté, M. Hejira a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, appelant à la diversification des partenariats du Royaume et à leur ouverture sur l’ensemble des continents.

Il a précisé que les entretiens avec la délégation chilienne ont permis d’examiner l’état des échanges commerciaux entre les deux pays, soulignant que ces échanges présentent un potentiel important au regard des relations politiques et diplomatiques unissant le Maroc et le Chili.

Par ailleurs, il relevé que le forum d’affaires prévu entre les secteurs privés des deux pays constitue une opportunité pour identifier de nouvelles pistes de coopération et valoriser les potentialités d’exportation existantes.

Parallèlement, M. Hejira a mis en exergue le rôle complémentaire du Maroc et du Chili en tant que plateformes régionales d’échanges, mettant en avant de réelles opportunités pour renforcer les flux commerciaux et les investissements entre les deux pays et élargir leur coopération vers leurs espaces régionaux respectifs.

Cette rencontre a constitué une occasion de réaffirmer un engagement commun en faveur de la consolidation du partenariat économique maroco-chilien et de la poursuite du dialogue entre les acteurs institutionnels et privés des deux pays.

LR/MAP