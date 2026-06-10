Port Tanger Med | Lancement mercredi de l’opération “Marhaba 2026”

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L’opération « Marhaba 2026 » d’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été lancée, mercredi, au port Tanger Med.

A cet égard, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a activé, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes au niveau du port Tanger Med, un dispositif global visant à accueillir les MRE et à les accompagner tout au long des étapes de leur voyage, en vue de faciliter les démarches administratives et douanières et leur fournir des services d’assistance médicale et sociale.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, a indiqué que sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le coup d’envoi de la 26e édition de l’opération Marhaba a été donné au niveau de l’ensemble des 26 espaces d’accueil, qui ont été activés par la Fondation au Maroc, en Espagne, en Italie et en France.

Il s’agit d’une opération unique en son genre et un événement national majeur qui reflète l’attention particulière dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, a-t-elle relevé, notant qu’elle traduit également l’engagement constant sur le terrain ainsi que l’action de proximité menée par la Fondation au profit des Marocains du monde.

La Fondation et l’ensemble des parties prenantes dans cette opération resteront mobilisés durant trois mois, à travers le déploiement d’équipes d’assistantes sociales et de personnels médicaux au niveau de tous les sites de la Fondation, afin d’accompagner les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, d’être à leur écoute et de faciliter leurs conditions d’arrivée et de départ du territoire national, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Abdellah Omar Moussa, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné que l’opération Marhaba traduit la haute sollicitude royale dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, ajoutant qu’elle incarne également l’engagement humanitaire et l’action de terrain menés par la Fondation en faveur des citoyens établis à l’étranger.

La Fondation, en coordination avec les différentes parties prenantes, mobilisera l’ensemble des moyens nécessaires au niveau des sites aménagés à cet effet, à savoir 20 sites au Maroc et 6 autres en Europe, a-t-il noté.

Il a en outre expliqué que, fidèle à la dimension humaine de cette opération, la Fondation a mobilisé près de 1.400 personnes, comprenant les cadres de la Fondation, des assistantes sociales ainsi que des équipes médicales et paramédicales, afin d’assurer un accueil optimal des Marocains du monde, d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de faciliter leurs opérations de transit.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité avait annoncé que l’édition 2026 de l’opération Marhaba, placée sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est marquée par un dispositif consolidé depuis l’édition précédente, et qui s’appuie sur un réseau de 26 espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, assurant une présence de proximité sur les principaux points de transit empruntés par les Marocains résidant à l’étranger.

Au Maroc, il comprend vingt (20) espaces, répartis au niveau des ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador Bni Nsar, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat – Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er, Dakhla, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’aux postes frontaliers de Bab Sebta et Mellila.

A l’étranger, six (6) espaces Marhaba sont également opérationnels dans les ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Déployés du 10 juin au 15 septembre, les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale sont assurés sur l’ensemble de ces sites afin d’accompagner les membres de la communauté résidant à l’étranger, aussi bien lors des phases d’arrivée que de retour.

Ce dispositif d’assistance médico-humanitaire est renforcé par le Bureau Central de Coordination (BCC) qui est domicilié à Rabat. Supervisé par la Fondation, il suit l’activité des équipes d’assistance déployées sur le terrain, coordonne la mobilisation des parties-prenantes dans la gestion des situations et pilote le service d’assistance téléphonique Marhaba.

LR/MAP