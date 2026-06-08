SM le Roi reçoit l’alpiniste Nawal Sfendla et la décore du Wissam Al Moukafaa Al Watania

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, lundi au Palais Royal de Rabat, l’alpiniste marocaine Nawal Sfendla, qui a récemment enchaîné les ascensions de l’Everest et du Lhotse d’une seule traite.

Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a décoré Mme Nawal Sfendla du Wissam Al Moukafaa Al Watania de l’ordre d’Officier.

Cette audience Royale traduit l’intérêt constant que porte Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, au sport, véritable levier de développement humain, d’inclusion et de cohésion sociale, ainsi que la Haute Sollicitude et Bienveillance dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer la femme marocaine, pilier de la société.

Sa Majesté le Roi avait adressé à l’alpiniste marocaine un message de félicitations pour sa performance mondiale, fruit de ses efforts soutenus et de sa détermination.

LR/MAP