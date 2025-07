Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de la quatrième année législative de la onzième législature.

Dans ce message, M. Talbi Alami a exprimé, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sentiments les plus sincères de loyalisme et de fidélité, implorant le Tout Puissant d’accorder au Souverain santé et bien-être, de guider Ses pas et de couronner de succès toutes les initiatives et actions entreprises par SM le Roi.

Il a précisé que la clôture de cette session coïncide avec la célébration par le peuple marocain du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, un événement national qui, a-t-il dit, offre l’occasion de réaffirmer la mobilisation collective derrière SM le Roi dans Son œuvre de développement, d’édification et de progrès.

Le président de la Chambre des représentants a souligné que la dynamique novatrice impulsée par SM le Roi au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, marquée par la consolidation de la souveraineté nationale et le soutien international croissant à l’initiative d’autonomie, traduit sans ambages les percées politiques et diplomatiques qui viennent consacrer la légitimité historique et juridique de la première cause nationale.

A cet égard, a ajouté M. Talbi Alami, la Chambre des représentants n’a eu de cesse d’exprimer son adhésion totale à cette dynamique nationale conformément aux Hautes Orientations Royales quant à la nécessité d’une forte présence parlementaire et d’une action agissante sur le plan international, pour la défense des intérêts suprêmes du Maroc, et à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume et ce, dans un contexte marqué par des mutations géopolitiques et stratégiques mondiales.

Il a aussi mis en avant la détermination constante de l’ensemble des composantes de la Chambre des représentants à défendre les intérêts suprêmes de la Nation, ajoutant que la Chambre constitue un cadre institutionnel efficace de dialogue et d’interaction avec les grandes préoccupations de la société, à travers une action soutenue pour tirer vers le haut son rendement et atteindre l’efficacité escomptée en matière de législation, de contrôle et d’évaluation.

Et de réaffirmer que la préoccupation collective au sein de la Chambre des représentants a toujours été celle de veiller à ce que l’institution législative soit constamment en interaction avec les grandes préoccupations et priorités majeures du pays, contribue à la fédération des volontés et à la consolidation de l’édifice institutionnel dans l’objectif de renforcer le processus démocratique ainsi que le rayonnement du Royaume sur la scène internationale, tout en œuvrant à préserver les fondements de l’identité marocaine et à aller de l’avant dans la consécration du modèle civilisationnel et culturel du pays.

LR/MAP