Maroc-Portugal | Un partenariat stratégique et une vision commune tournée vers l’avenir (Bourita)

Le Maroc et le Portugal partagent la volonté commune de tirer parti de la profondeur historique et de la proximité géographique entre les deux pays pour établir un “partenariat stratégique à contenu qualitatif”, a indiqué, mardi à Lisbonne, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre d’État et des Affaires étrangères de la République du Portugal, Paulo Rangel, M. Bourita a indiqué que ses entretiens avec son homologue portugais ont abouti à l’élaboration d’un programme d’action en vue de concrétiser cette orientation, à travers des mesures concrètes et opérationnelles, notamment par l’approfondissement du dialogue politique entre les deux pays.

Il a de même souligné la convergence des positions entre Rabat et Lisbonne sur diverses questions, ainsi que le grand respect que le Maroc voue aux positions réfléchies du Portugal concernant les affaires africaines et internationales.

M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une priorité particulière au renforcement du partenariat entre le Maroc et le Portugal, mettant en exergue l’ambition Royale de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs, “bien au-delà de ce qui a été accompli jusqu’à présent”.

Il a précisé que sa visite à Lisbonne s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de cette vision Royale, rappelant que les relations maroco-portugaises se caractérisent par “une profondeur historique unique et une proximité géographique qui font des deux pays des voisins privilégiés”.

Sur le plan économique, M. Bourita a indiqué qu’à cette occasion, les parties ont échangé leurs points de vue sur les moyens de renforcer les relations économiques, dans la perspective de positionner le Portugal parmi les dix premiers partenaires économiques du Maroc.

Il a souligné, à cet égard, la nécessité d’un engagement fort du secteur privé dans cette dynamique, afin d’exploiter les opportunités offertes dans le cadre des relations bilatérales.

Par ailleurs, les deux parties ont abordé les moyens de renforcer la coopération dans les domaines culturel, académique et scientifique, en vue de consolider les liens humains unissant les peuples marocain et portugais.

Concernant la question du Sahara marocain, M. Bourita a souligné que la position exprimée par le Portugal dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de sa rencontre, mardi à Lisbonne, avec son homologue portugais, s’inscrit dans la dynamique positive initiée par Sa Majesté le Roi en vue de parvenir à un règlement définitif de ce conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.

Cette visite jette les bases d’une nouvelle phase de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment les prochaines échéances bilatérales, en particulier la commission de suivi, la commission mixte, les visites ministérielles et les visites au plus haut niveau, a-t-il conclu.

LR/MAP