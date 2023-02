SM Le Roi, a contracté une grippe et décide d’observer une période de repos durant quelques jours (communiqué)

Voici un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a contracté une grippe et pour cette raison, le médecin personnel de Sa Majesté Le Roi a recommandé au Souverain, que Dieu Le préserve, d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé et Lui accorder longue vie ».

LR/MAP