SM le Roi appelle le Gouvernement et le Parlement à mobiliser toutes les énergies pour l’intérêt national

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement et le Parlement à mobiliser toutes les énergies et toutes les potentialités pour faire prévaloir les intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens.

“Nous attendons de vous tous, au gouvernement comme au Parlement, en tant que Majorité et au sein de l’Opposition, que vous mobilisiez toutes les énergies et toutes les potentialités et que vous fassiez prévaloir les intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens”, a affirmé le Souverain, dans Son discours adressé, vendredi, au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5e année législative de la 11e Législature.

“Soyez, que Dieu vous garde, dignes de la confiance placée en vous et à la hauteur de la responsabilité qui vous incombe. Faites aussi preuve d’intégrité, d’engagement et d’abnégation au service de la Patrie”, a poursuivi Sa Majesté le Roi.

Assurant les parlementaires du prix qu’Il attache à leur travail, qu’il soit d’ordre législatif ou qu’il se rapporte au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques, le Souverain a tenu à saluer les efforts déployés pour relever le niveau de performance de la diplomatie partisane et parlementaire afin de mieux servir les Causes supérieures de la Nation.

“Nous appelons également à ce qu’en la matière, un travail plus appliqué et plus efficace soit mené dans une logique de coopération et de complémentarité avec la diplomatie officielle”, a dit Sa Majesté le Roi, invitant les parlementaires à s’employer avec sérieux et responsabilité à mener à bonne fin les processus législatifs, à mettre en œuvre les programmes et les projets en chantier, à demeurer alertes et engagés à plaider la cause des citoyens.

“Il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d’améliorer les conditions de vie des citoyens, où qu’ils soient”, a soutenu le Souverain.

Dans la même veine, a ajouté Sa Majesté le Roi, une attention particulière doit être portée à l’encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics, et des différentes lois et décisions, notamment celles ayant trait directement aux droits et aux libertés des citoyens.

Cette mission n’est pas du seul ressort du gouvernement, a assuré le Souverain, précisant qu’”elle est l’affaire de tous, et vous, les parlementaires, êtes en première ligne, car vous êtes les représentants des citoyens”.

“C’est aussi la responsabilité des partis politiques et des mandataires siégeant au sein des différents Conseils élus, à tous les échelons de l’organisation territoriale. Doivent également s’y associer médias, acteurs de la société civile et, globalement, toutes les forces vives de la Nation”, a dit le Souverain.

LR/MAP