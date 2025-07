Le Portugal et le Maroc déterminés à consolider leur partenariat stratégique (MAE)

Partager Facebook

Le ministre d’État portugais et ministre des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a salué, mardi à Lisbonne, l’excellence des relations unissant la République du Portugal et le Royaume du Maroc, exprimant la volonté ferme de son pays de développer et consolider davantage ces liens dans tous les domaines, au service des intérêts communs des deux nations.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie portugaise a souligné l’engagement du gouvernement portugais à redynamiser et renforcer ses relations avec le Royaume, mettant en avant le caractère “stratégique” de ces liens séculaires qui constituent “une priorité majeure” dans la politique étrangère portugaise, compte tenu de leur profondeur historique et de leurs dimensions géopolitique, économique et sociale.

Dans ce cadre, M. Rangel a indiqué qu’il a été convenu avec la partie marocaine de donner la priorité à des questions sociales et économiques, notamment l’intensification des échanges académiques, ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de l’économie bleue, en particulier concernant les océans. Il a également évoqué la coordination dans le cadre de l’agenda africain, compte tenu des liens étroits unissant les deux pays à plusieurs États africains.

Le ministre a aussi rappelé que le Maroc et le Portugal sont candidats à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU (le Maroc pour la période 2029-2030, le Portugal pour 2027-2028), ouvrant la voie à un soutien mutuel et à une coordination étroite autour d’une vision commune au sein de la communauté internationale.

Il a insisté, en outre, sur la valeur ajoutée de ce rapprochement géographique entre les deux pays, qui dépasse les seules relations bilatérales pour renforcer la coopération entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’entre les pays des deux rives de l’Atlantique, rappelant la position stratégique du Maroc et du Portugal en tant que portes sur l’Atlantique, faisant de la coopération dans ce domaine une priorité partagée.

Par ailleurs, M. Rangel a affirmé que le Portugal se considère comme un “allié important” du Maroc au sein de l’Union européenne, soulignant les larges perspectives de coopération bilatérale à ce niveau.

Par ailleurs, et dans le cadre de la dynamique internationale lancée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie, la République du Portugal a exprimé son “plein soutien” à l’initiative d’autonomie, qu’elle considère comme “la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend”.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères portugais, Paulo Rangel, à l’issue de leurs entretiens mardi à Lisbonne.

Dans cette Déclaration conjointe, le Portugal reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

