Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de loi n°59.24 relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, en tenant compte des remarques soulevées par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Azzedine El Midaoui.

Ce projet intervient en application des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, promulguée par le Dahir n° 1-19-116 du 7 Dou Al Hijja 1440H (9 août 2019), notamment son article 17, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte vise également à renforcer le rôle fondamental de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la réalisation des priorités de développement et sa contribution à la formation d’un capital humain qualifié, apte à accompagner les politiques, programmes et chantiers structurants du Royaume.

Aussi, il a pour objectif de fixer les orientations de la politique publique relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi que son organisation, notamment les règles liées à sa structuration, son système de gouvernance et à son architecture pédagogique et linguistique, outre les mécanismes de son accompagnement, son suivi et son évaluation, a relevé M. Baitas.

LR/MAP