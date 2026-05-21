DGSN-Médiateur du Royaume | Signature d’une convention pour moderniser les services administratifs

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Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et l’Institution du Médiateur du Royaume afin de renforcer la coopération institutionnelle en matière de modernisation, d’amélioration et de simplification des services administratifs au profit des usagers.

S’inscrivant dans le cadre de la poursuite du développement de la performance de l’administration et du renforcement du rôle de la médiation institutionnelle en matière de traitement des plaintes, et partant des rôles citoyens de la Sûreté Nationale, la signature de cette convention a eu lieu dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de la DGSN, indique un communiqué conjoint de la DGSN et de l’Institution du Médiateur du Royaume.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la transition numérique et de la simplification des procédures administratives à travers l’instauration d’un cadre de coordination technique entre les deux parties, permettant à l’Institution du Médiateur du Royaume de fluidifier le traitement des demandes et des dossiers, de rendre la prise de décision plus rapide et plus efficace et de faciliter les moyens de communication avec les intéressés, explique le communiqué conjoint.

Selon la même source, cette convention traduit une orientation commune vers le développement de mécanismes de travail administratif basés sur des services numériques sécurisés et la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de la relation avec les usagers afin d’améliorer la qualité des services et réduire le délai de traitement des dossiers.

A travers cette convention, les deux institutions confirment leur attachement à consolider les bases d’une administration digitale et à renforcer les principes d’efficacité, de confiance et de sécurité liés à l’utilisation des données personnelles et des services numériques, conclut la même source.

LR/MAP