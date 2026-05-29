Maroc | Prévisions météorologiques pour vendredi 29 mai 2026

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévisions météorologiques pour le vendredi 29 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) :

– Temps chaud sur le Sud-est et l’extrême sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et le Saïss.

– Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Sud-est.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les provinces sud, l’intérieur du Souss, les régions de l’Atlas et le Sud-est avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, de 21/28 sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 14/20 partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse sur les provinces sud et les plaines intérieures nord et centre, et peu variables ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Capspartel et Laayoune et agitée au Sud devenant localement agitée à forte le soir entre Dakhla et Lagouira.

LR/MAP