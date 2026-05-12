Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

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Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Nairobi, au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

M. Akhannouch était accompagné à ce Sommet qui se tient en amont de la Table ronde des bailleurs de fonds consacrée au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo prévue le 26 mai 2026 à Brazzaville, par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Il s’agit d’une rencontre de haut niveau qui devra entériner la stratégie de mobilisation des ressources ainsi que les documents politiques et techniques issus du processus préparatoire.

Intervenant à ce Sommet, M. Akhannouch a souligné que le Royaume du Maroc continuera à contribuer pleinement pour que la Commission Climat du Bassin du Congo s’érige en modèle africain de gouvernance climatique, d’action collective et de solidarité continentale, notant que la Commission Climat du Bassin du Congo est le fruit de la Vision clairvoyante, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec Ses Frères africains, lors du Sommet Africain de l’Action, tenu à Marrakech en novembre 2016, en marge de la COP22.

“Elle incarne la volonté de l’Afrique de prendre en main son destin climatique et de se doter de mécanismes régionaux innovants pour répondre aux défis globaux”, a fait savoir le Chef du gouvernement, rappelant qu’”aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter des avancées significatives enregistrées, notamment, la mise en place effective du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, l’adoption de ses instruments de gouvernance, le renforcement de ses partenariats stratégiques, la consolidation d’un portefeuille de plus d’une soixantaine de projets prioritaires extraits du plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, ainsi que la visibilité accrue de la Commission sur la scène internationale”.

Et le chef du gouvernement d’ajouter que le Royaume du Maroc est fier d’avoir contribué, en tant que partenaire fondateur, à l’émergence de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu, soulignant que le Royaume fidèle à son engagement en faveur d’une coopération africaine agissante et solidaire, a accompagné cette dynamique à travers le plaidoyer politique, la réalisation de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu, ayant permis d’identifier un plan d’investissement de plus de 200 projets, le versement de sa contribution paritaire à l’unité de démarrage ainsi que le partage d’expertise en matière de finance climatique, de gouvernance environnementale et de développement durable.

“Notre conviction est claire : l’Afrique doit proposer ses propres solutions, adaptées à ses réalités et portées par ses propres institutions”, a soutenu le Chef du gouvernement, rappelant l’importance stratégique du Sommet des Trois Bassins, tenu à Brazzaville en 2023, qui a marqué une étape décisive dans la structuration d’une alliance entre les grands bassins forestiers de la planète : le Bassin du Congo, l’Amazonie et les forêts d’Asie du Sud-Est.

Les pays qui en sont les dépositaires doivent pouvoir parler d’une seule voix pour défendre leurs intérêts, promouvoir une gouvernance climatique plus équitable et mobiliser des financements à la hauteur des services écologiques rendus à l’humanité, a défendu M. Akhannouch, faisant savoir qu’au milieu de cette dynamique, la Commission Climat du Bassin du Congo s’affirme comme un pilier central de la coopération inter-bassins.

Le Maroc soutient pleinement cette convergence stratégique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel pour renforcer le positionnement de l’Afrique dans les négociations internationales et plaider pour des mécanismes de financement plus justes, prévisibles et adaptés aux réalités des pays forestiers, a encore dit le Chef du gouvernement.

À cet égard, la Déclaration de Marrakech de 2025, poursuit-il, à travers son cadre Environnement-social-gouvernance (ESG), offre un référentiel complémentaire pour crédibiliser les projets, renforcer la confiance des investisseurs et orienter les flux financiers vers des projets durables, créateurs de valeur locale et conformes aux standards internationaux.

Le Sommet d’aujourd’hui intervient à un moment décisif, celui du passage des engagements à l’investissement, et des stratégies aux résultats concrets, a-t-il précisé, notant que le Bassin du Congo est prêt, les projets sont structurés, crédibles et bancables et les États membres parlent désormais d’une seule voix.

La Table ronde des bailleurs de fonds prévue à Brazzaville sera, à cet égard, un test de crédibilité majeur. Sa réussite dépendra de notre capacité collective à maintenir une forte appropriation politique et à garantir une gouvernance transparente et efficace du Fonds Bleu, a tenu à rappeler M. Akhannouch.

Il a dans ce sillage indiqué que le Royaume appelle les partenaires techniques et financiers, les banques de développement, les fonds climatiques, le secteur privé et l’ensemble des acteurs concernés à soutenir pleinement le Plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

La Table ronde des bailleurs de fonds consacrée au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo est une rencontre de haut niveau qui devra entériner la stratégie de mobilisation des ressources ainsi que les documents politiques et techniques issus du processus préparatoire.

LR/MAP