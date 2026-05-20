Le Maroc et l’Indonésie signent un accord stratégique sur la certification Halal

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Le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie ont procédé, mercredi à Jakarta, à la signature d’un accord stratégique relatif à la reconnaissance mutuelle de la certification Halal entre l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et l’Agence indonésienne de garantie des produits Halal (BPJPH).

La cérémonie de signature a été présidée, pour la partie marocaine, par M. Redouane Houssaini, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Jakarta, et, pour la partie indonésienne, par M. Ahmad Haikal Hasan, Chef de la BPJPH, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Jakarta.

Cet accord offre un cadre juridique et normatif permettant aux opérateurs marocains de s’aligner sur la nouvelle législation indonésienne, qui rendra la certification Halal obligatoire pour tous les produits importés dès octobre 2026, précise la même source, notant qu’il est conçu comme le fondement d’un partenariat durable, destiné à intensifier les synergies entre les acteurs économiques des deux pays.

En levant ces barrières techniques, cette convention sécurise l’accès des produits marocains au marché indonésien, favorisant ainsi une croissance des flux commerciaux en adéquation avec les potentialités des deux pays.

Lors de cette cérémonie, M. Houssaini a souligné que cet accord constitue un levier de croissance majeur visant à combler l’écart entre les échanges actuels et les ambitions économiques partagées.

Cet accord constitue, en outre, le second jalon d’une semaine diplomatique particulièrement fructueuse, faisant suite à la signature, mardi à Genève, d’une convention de coopération dans le domaine de la santé entre les ministres de la Santé des deux pays.

Par la signature de ces deux accords, le cadre juridique liant les deux pays se renforce dans l’optique de mettre à profit le potentiel de coopération multiforme entre le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie, conclut le communiqué.

LR/MAP