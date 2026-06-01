Automobile | Plus de 58,28 MMDH d’exportations en 4 mois (Office des changes)

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Les exportations du secteur de l’Automobile se sont élevées à plus de 58,28 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2026, en croissance de 18,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette performance est le résultat de l’accroissement des ventes des segments “Construction” (+33,5% à 23,88 MMDH) et “Câblage” (+16,1% à 22,09 MMDH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Concernant l’Aéronautique, il a amélioré ses exportations de 15,9% à 11,03 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments de l’”Assemblage” (+20,7%) et de “Electrical Wiring Interconnection System” – EWIS (+6,9%).

En revanche, le bulletin de l’Office des changes fait état de la diminution des exportations des secteurs “Textile et cuir” (-6,7%), “Électronique et électricité” (-3,5%) et “Phosphates et dérivés” (-1,5%).

Le secteur “Agriculture et Agro-alimentaire”, contrairement à la période précédente, a enregistré une hausse de 0,8%.

Au total, les exportations ont enregistré, à fin avril dernier, une hausse de 8,7% à 168,85 MMDH.

LR/MAP