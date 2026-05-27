SM le Roi accomplit la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée “Ahl Fès” à Rabat

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, et de SA le Prince Moulay Ahmed, a accompli, mercredi 10 Di Al Hijja 1447 de l’Hégire, correspondant au 27 mai 2026, la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée “Ahl Fès”, au Méchouar à Rabat.

Venant du Palais Royal, le Cortège Royal s’est dirigé vers la mosquée “Ahl Fès”, au milieu des vivats et des acclamations de nombreux citoyens qui ont tenu à exprimer leurs meilleurs vœux à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et à partager avec le Souverain la joie de ce jour béni.

A Son arrivée à la mosquée, Sa Majesté le Roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Après la prière de l’Aïd, l’Imam a souligné, dans son prêche, les bienfaits incommensurables des dix premiers jours de Di Al Hijja pour la Oumma islamique, conformément à la parole de Dieu : “Par l’Aube!. Et par les dix nuits !”.

Après avoir rappelé l’histoire du Prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux, l’Imam a souligné que l’Aid Al-Adha renvoie aux nobles valeurs de sacrifice, de don de soi et de générosité.

L’Imam a conclu en implorant Dieu le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de perpétuer Sa gloire, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Il a également élevé des prières pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II, que Dieu les aient en Sa sainte miséricorde.

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté au Souverain leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs vœux.

Par la suite, Sa Majesté le Roi a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur Lui, alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l’occasion de l’avènement de ce jour de fête.

L’Imam de la mosquée a, ensuite, procédé à l’immolation du second mouton.

A l’issue de cette cérémonie, SM le Roi, Amir Al-Mouminine, a regagné le Palais Royal où le Souverain a reçu les vœux de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.

Sa Majesté le Roi a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Premier Président de la Cour de Cassation, du Président du Ministère Public, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, des Présidents des instances constitutionnelles, et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

LR/MAP