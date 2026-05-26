Aïd Al Adha 2026 | Grâce Royale au profit de 1.376 personnes condamnées

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce, à l’occasion de l’Aïd Al Adha, à 1.376 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Texte du communiqué :

“A l’occasion de l’Aïd Al Adha de cette année 1447 H – 2026 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa Grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 1.356 et se présentent comme suit :

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 1.195 détenus se répartissant comme suit :

– Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 13 détenus.

– Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 1.180 détenus.

– Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d’un (01) détenu.

– Commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit d’un (01) détenu.

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 161 personnes se répartissant comme suit :

– Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 63 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 04 personnes.

– Grâce sur la peine d’amende au profit de 78 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 15 personnes.

– Grâce sur la peine d’amende et le reliquat d’emprisonnement au profit d’une (01) personne.

En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu accorder Sa Grâce à des détenus condamnés dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme, qui ont obtenu l’Approbation Royale après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la Nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l’extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 20 personnes, se répartissant comme suit :

– Grâce sur la peine d’amende et le reliquat de la peine privative au profit de 02 détenus.

– Grâce sur le reliquat de la peine privative au profit de 12 détenus.

– Remise de la peine privative au profit de 06 détenus.

Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer Sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan ainsi que tous les membres de la Famille Royale”.

LR/MAP