Sommet Africa Forward | M. Akhannouch prend part au dîner offert par le président kényan

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Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sommet “Africa Forward” à Nairobi, a pris part, lundi au Palais d’État, au dîner offert par le président kényan, William Ruto en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participants.

La délégation marocaine à ce sommet comprend la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, ainsi que le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

Elle comprend également une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président, Chakib Alj, et composée de plusieurs acteurs du secteur privé marocain.

Le Sommet “Africa Forward” réunit plusieurs chefs d’État et de gouvernement autour des perspectives de renforcement des partenariats entre l’Afrique et la France.

Les travaux de ce sommet porteront notamment sur la promotion de partenariats équilibrés et concrets, avec un accent particulier sur les investissements croisés, le développement économique, la formation et les réponses communes aux défis globaux.

LR/MAP