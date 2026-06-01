MRE | Près de 39,98 MMDH de transferts de fonds à fin avril (Office des changes)

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Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint près de 39,98 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2026, contre 36,42 MMDH à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en amélioration de 9,8% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait également état d’un solde positif de la balance “Voyages” de plus de 34,55 MMDH (+26,7%). Ce solde est le résultat d’une croissance des recettes (+21,2% à 44,39 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+5,4% à 9,84 MMDH).

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), leur flux net a reculé de 10,1% à 11,65 MMDH, avec des replis des recettes (-19,6%) et des dépenses (-37,2%).

Le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a enregistré, quant à lui, une hausse de 41,9% à plus de 3,46 MMDH.

LR/MAP