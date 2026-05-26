Japon | L’ambassade du Royaume du Maroc à Tokyo célèbre la journée de l’Afrique

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L’ambassade du Maroc à Tokyo a organisé, lundi, une cérémonie à l’occasion de la Journée de l’Afrique 2026, marquée notamment par la participation de la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi.

Organisée en collaboration avec le Groupe des ambassadeurs africains accrédités au Japon, cette cérémonie a également réuni plus de 200 invités de marque, dont plusieurs hauts responsables gouvernementaux, 32 membres de la Diète japonaise (parlement), des dirigeants de grands groupes économiques, ainsi que des représentants des milieux académique et médiatique.

L’événement a aussi été marqué par la présence de Fathallah Sijilmasi, directeur général de la Commission de l’Union africaine (UA), venu à Tokyo à l’invitation du Corps diplomatique africain afin de transmettre les félicitations de ladite Commission.

Dans son discours d’ouverture, la Première ministre japonaise a adressé ses félicitations aux pays africains à l’occasion de cette célébration, tout en réaffirmant l’importance que le Japon attache à ses relations avec le continent africain.

Mme Takaichi a, à cet égard, souligné la nécessité pour le Japon et l’Afrique de travailler de concert afin de faire face aux défis internationaux actuels.

Elle a rappelé le rôle pionnier du Japon dans la mise en place de cadres de partenariat avec l’Afrique, notamment à travers le lancement de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) en 1993, soulignant la volonté ferme de son pays de renforcer durablement sa coopération avec les États africains dans le cadre de la nouvelle version de la stratégie du Japon pour un Indo-Pacifique libre et ouvert, où les États africains auraient la capacité de prendre leurs propres décisions tout en étant résilients.

Dans une allocution lue au nom de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA, M. Sijilmasi a mis en avant la densité du partenariat entre la Commission et le Japon, qui repose sur un modèle de co-création, privilégiant la transformation numérique, les énergies vertes et le renforcement des systèmes de santé.

Dans un contexte mondial en constante évolution, l’UA place la science, la technologie et l’innovation au cœur de ses priorités, a-t-il souligné, relevant que l’investissement dans des domaines émergents, tels que l’intelligence artificielle et le Big Data, n’est plus une option, mais une nécessité pour la compétitivité.

Il a également invité le secteur privé japonais à considérer l’Afrique non comme un simple marché de consommation, mais comme un pôle de co-innovation porté par une jeunesse dynamique, entreprenante, experte en technologies et prête à collaborer à la recherche de solutions dans des domaines tels que le changement climatique, l’agriculture durable et la finance numérique.

L’événement a également été marqué par une série d’allocutions de haut niveau. Ainsi, Kiuchi Minoru, ministre chargé de la Stratégie de croissance du Japon, a adressé un message de félicitations dans lequel il a salué les relations d’amitié et de coopération unissant le Japon aux pays africains, tout en réaffirmant l’engagement de Tokyo en faveur du développement et du partenariat avec le continent africain.

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Ayano Kunimitsu, a également prononcé une allocution au cours de laquelle elle a présenté les grands axes de l’engagement du ministère japonais des Affaires étrangères en Afrique, notamment à la suite de la récente tournée effectuée dans plusieurs pays africains par le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi.

Les personnalités nippones présentes, ainsi que les ambassadeurs africains, ont unanimement salué l’initiative de l’ambassade du Royaume, conduite par l’ambassadeur Rachad Bouhlal, d’organiser cette célébration de la Journée de l’Afrique, ce qui illustre le rôle proactif joué par le Maroc dans la mise en avant des intérêts du continent africain et de son rayonnement, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

LR/MAP