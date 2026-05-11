M. Akhannouch participe à la clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”

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Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a pris part, lundi à Nairobi, à la cérémonie de clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, co-présidée par le président kényan William Ruto et son homologue français Emmanuel Macron.

Le Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect” a été marqué par une participation distinguée de la délégation marocaine qui a pris part aux différents ateliers, panels et rencontres réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises avec pour objectif de favoriser les partenariats économiques et les opportunités d’investissement.

Ont pris part à la cérémonie de clôture de ce Forum aux côtés de M. Akhannouch, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal ainsi que l’ambassadeur du Royaume auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Abderrazzak Laassel.

Ont également assisté à la cérémonie de clôture Forum, qui ambitionne de renforcer les investissements croisés et de stimuler les partenariats économiques entre l’Afrique et la France, une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc, conduite par son président, Chakib Alj, et composée de plusieurs opérateurs du secteur privé marocain.

Baptisé “Africa Forward : Inspire & Connect”, l’événement a réuni plus de 1.500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics représentant l’Afrique, la France ainsi que d’autres pays, autour des grands enjeux liés à la croissance, à l’investissement et à la transformation économique du continent.

Le forum a notamment été marqué par l’organisation d’ateliers, de rencontres B2B et d’entretiens réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises, des responsables de petites et moyennes entreprises, de jeunes entrepreneurs ainsi que des représentants du secteur public.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques pour le développement du continent, notamment l’énergie, l’agro-industrie, le numérique, la santé et les villes durables, des domaines considérés comme prioritaires pour accompagner la transformation économique de l’Afrique, stimuler l’innovation et promouvoir un développement durable et inclusif.

La délégation marocaine s’est associée tout au long des travaux de ce Forum aux différents acteurs de l’écosystème économique français et africains pour promouvoir des solutions collectives face aux différents défis qui pèsent sur le continent.

Les travaux du Sommet “Africa Forward” seront axés notamment sur la promotion de partenariats équilibrés et concrets, avec un accent particulier sur les investissements croisés, le développement économique, la formation, ainsi que les réponses communes aux défis globaux liés notamment au climat, à la souveraineté alimentaire et à la transition énergétique.

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, était arrivé dimanche soir à Nairobi pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet “Africa Forward” ainsi qu’au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, prévus mardi dans la capitale kényane.

LR/MAP