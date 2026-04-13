Présidentielle au Bénin | La HACA en mission d’observation de la couverture médiatique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a pris part, dans le cadre de son engagement panafricain, du 10 au 13 avril 2026 au Bénin, à une mission d’observation électorale consacrée à la couverture médiatique de l’élection présidentielle tenue le 12 avril.

Organisée sous l’égide du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication, à l’initiative de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin, cette mission s’inscrit dans l’action du réseau panafricain en faveur de la préservation de l’intégrité des processus électoraux et du renforcement de la démocratie sur le continent.

Aux côtés des présidents des instances de régulation de Côte d’Ivoire, du Tchad et du Togo, la délégation marocaine, composée de Mme Latifa Akharbach, présidente de la HACA, et de M. Talal Salahdine, Manager des Affaires africaines et internationales au sein de l’instance marocaine, a pris part à plusieurs visites de terrain et réunions de travail consacrées aux dispositifs mis en place pour garantir la transparence du scrutin, notamment en matière d’accès équitable des deux binômes de candidats aux médias publics et privés.

Au siège de la salle de situation électorale mise en place par la Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, la délégation des régulateurs africains des médias a tenu une réunion d’échange consacrée, entre autres, aux mécanismes d’alerte précoce déployés par cette plateforme citoyenne ainsi qu’à l’attention qu’elle accorde aux risques informationnels en période électorale.

Par ailleurs, plusieurs réunions ont été organisées avec les différentes missions d’observation internationale déployées à l’occasion de cette élection présidentielle, notamment par l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Organisation internationale de la Francophonie, le Conseil de l’Entente, ainsi que par la mission conjointe de la Nouvelle Perspective Suisse et du Centre de Droit public de l’Université de Lomé.

Les principes fondamentaux d’impartialité, de transparence et d’équité encadrant le processus électoral béninois ont été au cœur des échanges lors de l’ensemble de ces rencontres.

LR/MAP