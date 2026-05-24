Sahara Marocain | La prééminence et la pertinence du plan d’autonomie mises en avant à Vérone

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La prééminence du plan d’autonomie proposé par le Royaume pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain a été mis en avant, samedi à Vérone (nord de l’Italie), par un panel d’experts marocains et italiens qui ont souligné la pertinence de cette initiative pour contribuer au développement de l’ensemble de la région.

Animant cette rencontre, organisée par le Consulat général du Maroc à Vérone sous le thème “Autonomie et gouvernance régionalisée: Regards croisés sur l’expérience italienne et la perspective marocaine”, les intervenants ont été unanimes à souligner que l’initiative marocaine d’autonomie offre le seul cadre pragmatique favorisant la paix et la stabilité dans la région, à un moment où la zone sahélo-saharienne est confrontée à de multiples défis, notamment sécuritaires.

Dans ce sens, le sénateur italien de la région Trentin-Alto-Adige, Luigi Spagnolli, a tenu à rappeler que la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en octobre dernier, a consacré l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour le règlement du dossier du Sahara.

Il a aussi noté que le préambule de la Constitution marocaine a mis en évidence l’identité plurielle du Maroc, relevant que l’unité nationale du Royaume repose sur un héritage riche et diversifié.

L’unité nationale du Maroc “forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen”, a-t-il dit.

Pour sa part, le politologue et expert en relations internationales, Marco Baratto, a indiqué qu’en proposant une autonomie, sous souveraineté marocaine, le Royaume offre une perspective politique durable, en faisant du développement des provinces du Sud un levier pour consolider cette dynamique à l’échelle régionale.

Il a, de même, estimé que le Statut spécial de la Sicile adopté en 1946 et le plan marocain d’autonomie pour le Sahara sont “deux modèles au service de l’unité nationale et de la stabilité régionale”.

De son côté, la professeure de relations internationales et experte en résolutions de conflits, Yasmine El Hassnaoui, a indiqué que le plan d’autonomie concilie entre unité et diversité, souveraineté et autogouvernance, cohésion nationale et autonomisation régionale.

Après avoir rappelé que le Sahara a historiquement constitué une partie intégrante du Maroc, l’universitaire a insisté sur l’importance des investissements réalisés dans les provinces du sud dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de la logistique et des transports.

Dans son intervention à l’ouverture de cette rencontre, le consul général du Maroc à Vérone, Abdelilah Nejjari, a passé en revue les derniers développements de la question du Sahara marocain dans le cadre de la dynamique diplomatique impulsée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ayant conduit à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a relevé que cette résolution représente aujourd’hui la référence de la légalité internationale concernant la question du Sahara marocain, en tant que processus dynamique consacrant une solution politique réaliste, durable et fondée sur le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs membres de la communauté marocaine établie en Italie et de hauts responsables régionaux italiens.

LR/MAP