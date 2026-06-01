Masse monétaire | Un accroissement annuel de 11,8% en avril 2026 (Bank Al-Maghrib)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La masse monétaire (agrégat M3) s’est établie à 2.119,9 milliards de dirhams (MMDH) en avril 2026, enregistrant un accroissement annuel de 11,8%, après 10% le mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution est attribuable principalement à l’accélération de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier de 6,3% à 8,1%, ainsi que de la progression des créances nettes sur l’Administration Centrale de 2,8% à 10,1%, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

Pour leur part, les avoirs officiels de réserve se sont accrus de 20,3% après 23,4%, ajoute la même source.

L’évolution de la progression de M3 reflète principalement l’accélération de la croissance de la monnaie fiduciaire hors encaisses des banques de 17% à 18,4%, des dépôts à vue auprès des banques de 10,5% à 12,2% et des détentions en titres d’OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires de 14,7% à 24,1%.

En revanche, la baisse des comptes à terme s’est accentuée à 2,7% après 0,2%.

Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète la progression des actifs monétaires des ménages à 8,8% après 8,4%.

Ce résultat s’explique principalement par l’accélération de la croissance de leurs dépôts à vue et de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires, ainsi que par l’atténuation de la baisse de leurs comptes à terme.

Elle reflète aussi l’accélération de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées à 16% après 12,5%, suite principalement à la croissance de leurs dépôts à vue et de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires.

LR/MAP