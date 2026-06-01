Rabat | Ouverture du Programme exécutif de leadership en cybersécurité de l’ANCA-CERT

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Les travaux du Programme exécutif de leadership en cybersécurité de l’ANCA-CERT ont été ouverts, lundi à Rabat, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération africaine dans le domaine de la cybersécurité et à consolider les capacités de leadership nécessaires pour accompagner l’accélération de la transformation numérique sur le continent.

Organisée par l’ANCA-CERT, structure opérationnelle du Réseau Africain des Autorités chargées de la Cybersécurité (ANCA), avec l’appui de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), cette initiative, qui se poursuit jusqu’au 5 juin, réunit des responsables gouvernementaux de haut niveau, des décideurs, des dirigeants exécutifs, des experts en cybersécurité ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales.

Conçu comme une plateforme stratégique d’échange et de réflexion, le programme vise à renforcer les capacités de leadership des responsables africains en charge de la cybersécurité, à promouvoir le partage des bonnes pratiques et à favoriser une approche coordonnée face aux défis croissants du cyberespace.

Les travaux portent notamment sur la gouvernance de la cybersécurité, la résilience numérique, la gestion des crises cyber, le développement des compétences et la coopération régionale et internationale.

Le programme bénéficie de la contribution de partenaires institutionnels de référence, parmi lesquels l’UIT, le CREST et le FIRST. Son contenu est aligné sur les cinq piliers du Global Cybersecurity Index de l’UIT, référence internationale en matière d’évaluation de la maturité des États dans le domaine de la cybersécurité.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique sur le continent africain et par la multiplication des risques et menaces cyber qui en découlent. Face à ces enjeux, le développement des compétences, la consolidation des dispositifs nationaux et l’approfondissement de la coopération entre les États africains constituent des leviers essentiels pour bâtir un cyberespace plus sûr, plus résilient et plus prospère.

À travers cette initiative, Rabat confirme son positionnement en tant que plateforme régionale de référence en matière de cybersécurité et de coopération numérique, tout en contribuant activement à l’émergence d’un écosystème africain plus résilient, plus innovant et mieux préparé aux défis du numérique.

Cette dynamique s’inscrit aussi dans le prolongement des Hautes Orientations Royales, en faveur d’une Afrique plus intégrée, plus résiliente et davantage maîtresse de son développement. Elle a été consolidée par l’approbation, lors du Conseil des ministres, présidé par SM le Roi à Rabat, d’un accord portant sur l’établissement dans le Royaume du Centre régional d’appui et de coordination pour la réponse aux incidents cybernétiques de l’ANCA-CERT, ainsi que d’un accord de pays hôte relatif à la présence institutionnelle de l’ANCA-CERT au Maroc.

LR/MAP