24è GP SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis | La Croate Petra Marcinko remporte le titre

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La Croate Petra Marcinko a remporté, samedi, la 24è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, disputée sur les courts du Club des Cheminots à Rabat.

Petra Marcinko s’est imposée en finale face à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, contrainte à l’abandon alors que la joueuse croate menait 6-2, 3-0.

La Croate a confirmé son excellent parcours durant cette édition, après avoir validé son billet pour la finale en dominant la Suissesse Jil Teichmann en demi-finale en deux sets, 7-6, 6-3.

De son côté, Anhelina Kalinina avait atteint la finale après sa victoire face à la Hongroise Panna Udvardy en deux sets, 6-0, 6-3.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son sacre, Petra Marcinko s’est dite très heureuse de remporter le Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, saluant l’ambiance ayant marqué le tournoi, ainsi que la qualité de l’accueil.

Elle a estimé que le score ne reflétait pas nécessairement la difficulté de la rencontre. La joueuse croate a, dans ce sens, relevé que son adversaire ukrainienne avait livré un match difficile avant d’être contrainte à l’abandon.

Pour sa part, le directeur du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, Khalid Outaleb, a indiqué que le bilan de cette 24è édition est “très positif”, soulignant que le comité d’organisation a réussi à respecter l’ensemble des critères et exigences imposés par la WTA.

Il a précisé que cette édition a été marquée par l’introduction de la technologie du “Hawk-Eye”, considérée comme une avancée qualitative sur les plans de l’organisation et de l’arbitrage.

Khalid Outaleb s’est, également, félicité du niveau affiché par la joueuse marocaine Yasmine Kabbaj lors de cette édition, affirmant que son parcours constitue un nouvel élan pour le tennis féminin marocain et ravive l’espoir de voir une joueuse marocaine intégrer le Top 100 mondial.

Il a ajouté que le tennis marocain connaît actuellement une dynamique positive, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Le titre du double de cette 24è édition avait été remporté, vendredi, par le duo composé d’Eudice Chong et Magali Kempen.

LR/MAP