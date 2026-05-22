Rabat | M. Hejira s’entretient avec le vice-ministre des Relations extérieures du Panama

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Le Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le vice-ministre des Relations extérieures du Panama, Carlos A. Hoyos, dans la perspective de dynamiser et renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

À cet égard, plusieurs actions prioritaires ont été identifiées, notamment l’élaboration d’un Mémorandum d’entente (MoU) entre les deux pays, constituant le socle juridique d’une coopération commerciale et sectorielle approfondie, ainsi que l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un Accord de Protection et de Promotion des Investissements et de l’Accord de Non-Double Imposition.

S’exprimant lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail de M. Hoyos de trois jours (21-23 mai), M. Hejira a souligné que les échanges commerciaux bilatéraux demeurent en deçà du potentiel offert par les deux économies, appelant à structurer cette dynamique et à diversifier les échanges entre les deux pays.

Il a, en outre, mis en avant la complémentarité géostratégique du Maroc et du Panama, relevant que le premier s’affirme comme hub de production, d’échange et de connectivité à l’échelle régionale et internationale, tandis que le second occupe une position centrale dans les échanges mondiaux grâce au canal de Panama et à la Zone franche de Colón.

Le Secrétaire d’État a également indiqué que cette complémentarité naturelle ouvre la voie à un partenariat économique stratégique à fort potentiel, susceptible de contribuer à l’émergence d’un corridor économique Sud-Sud et Nord-Sud plus intégré, compétitif, innovant et durable.

De son côté, M. Hoyos a salué le rôle du Maroc en tant que hub régional et destination attractive pour les investissements et le tourisme panaméens, se félicitant de la signature d’un accord avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, de nature à renforcer les flux touristiques entre les deux pays.

Le vice-ministre panaméen s’est dit convaincu que ces acquis créeront de nouvelles opportunités de bénéfices mutuels et que les deux gouvernements joueront pleinement leur rôle de facilitateurs et de créateurs d’opportunités pour le secteur privé, afin de dynamiser les investissements et de générer de l’emploi dans les deux pays, appelant les organisations du secteur privé présentes à mobiliser leurs membres pour concrétiser les opportunités identifiées lors de la visite.

M. Hoyos a également mis en exergue la composition de la délégation panaméenne, qui comprenait la directrice générale de la Zone libre de Colón ainsi que les présidents et vice-présidents de la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture, de l’Association panaméenne des exportateurs et du Conseil national de l’entreprise privée, notant que leur présence témoigne de l’intérêt croissant du secteur privé panaméen pour les opportunités qu’offre le marché marocain.

Parallèlement, il a souligné que le Panama considère le Maroc comme un pays ami avec lequel il souhaite approfondir davantage la relation bilatérale, saluant son caractère stratégique pour son pays.

À l’issue de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de transformer cette dynamique en opportunités économiques concrètes.

En effet, les deux délégations ont procédé à une revue approfondie des opportunités de coopération sectorielle et ont identifié plusieurs domaines à fort potentiel de collaboration, dans des secteurs tels que l’agriculture et les fertilisants, les énergies renouvelables, le tourisme, la logistique et connectivité ainsi que la formation professionnelle et l’innovation.

Les deux parties ont convenu d’organiser des missions BtoB et de rencontres d’affaires entre les secteurs privés marocain et panaméen, et encourager la participation des opérateurs des deux pays aux foires et événements commerciaux organisés de part et d’autre, en tant que leviers de visibilité, de partenariat et de mise en relation d’affaires.

Elles comptent également engager les discussions entre les gestionnaires des zones logistiques et industrielles des deux pays, en vue de développer un partenariat bilatéral de long terme et mettre en place un groupe de travail conjoint chargé du suivi opérationnel des actions engagées et de l’identification des opportunités commerciales prioritaires.

Cette visite marque une étape décisive dans la consolidation du partenariat Maroc-Panama. Les deux délégations ont convenu de se retrouver dans les prochains mois pour finaliser les actions engagées et concrétiser les opportunités sectorielles identifiées, dans un esprit de coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique.

Elle s’inscrit dans un contexte marqué par l’impulsion donnée, en novembre 2024, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et par le Président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, en faveur du renforcement des relations bilatérales.

Elle intervient également dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de Route de coopération bilatérale 2025-2027, adoptée en juin 2025 par les chefs de la diplomatie des deux pays. Cette feuille de route vise notamment à consolider un partenariat économique bilatéral ambitieux, durable et mutuellement bénéfique.

LR/MAP