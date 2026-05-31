Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme

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Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche au Stade Olympique de Rabat, la 17e édition du Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme, troisième étape du circuit de la “Diamond League” et l’un des événements majeurs du calendrier de “World Athletics”.

La présidence par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cette manifestation sportive, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, traduit l’intérêt constant porté par Sa Majesté le Roi au sport, devenu un levier fort de développement humain, d’inclusion, de cohésion sociale et d’épanouissement des jeunes générations.

Elle illustre aussi la place de choix accordée par le Souverain à l’athlétisme, mère de toutes les disciplines sportives qui incarne les valeurs de persévérance, de dépassement de soi et de fair-play, ainsi que l’attention particulière que Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, n’a eu de cesse d’accorder aux jeunes, en veillant à leur offrir les conditions optimales pour se perfectionner (infrastructures modernes, encadrement technique de haute qualité, programmes de formation structurés et opportunités de compétition aux niveaux national et international) et porter haut les couleurs du Royaume.

A son arrivée au Stade Olympique, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Saad Berrada, le président du comité national olympique marocain, M. Faïçal Laraichi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, et le président du conseil d’arrondissement Yacoub El Mansour, M. Abdelfattah El Aouni.

Son Altesse Royale le Prince Héritier a également été salué par le président de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, M. Abdeslam Ahizoune, le directeur du circuit “Diamond League”, M. Petr Stastny, et le manager chargé du plateau technique du Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme, M. Jean Pierre Watelle.

Par la suite, SAR le Prince Héritier a regagné la tribune officielle d’où il a assisté à l’exécution de l’hymne national et au lâcher de ballons marquant le coup d’envoi de cette compétition internationale majeure qui réunit les plus grands noms de l’athlétisme mondial et retransmise en direct sur 150 chaînes mondiales.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite assisté aux différentes compétitions ayant agrémenté cet événement sportif de haut niveau, qui a connu la réalisation par les athlètes participants de nouveaux records du Meeting dans plusieurs disciplines.

Créé le 14 juin 2008, le Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat constitue une étape du plan de développement de l’athlétisme que la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA) a adopté conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.

Cet emblématique événement sportif permet chaque année à des athlètes mondiaux de haut calibre de découvrir la Ville de Rabat, inscrite en 2012 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Il participe également au rayonnement international du Maroc, seul pays en Afrique à accueillir l’une des étapes du prestigieux circuit de la “Diamond League”, tout en confortant la Vision Royale éclairée visant à consacrer Rabat Ville-Lumière, Capitale marocaine de la culture.

Avec le soutien de “World Athletics”, la Confédération Africaine d’Athlétisme et la mobilisation des partenaires de la FRMA, ce rendez-vous sportif a fait partie, de 2010 à 2015, du calendrier du Challenge mondial IAAF et a été promu dans “la Diamond League” en 2016.

Le circuit international d’athlétisme de la “Diamond League”, qui se déroule du 16 mai au 05 septembre 2026, compte au total 15 meetings qui sont organisés à Shanghai/Keqiao et à Xiamen (Chine), à Rabat (Maroc) à Rome (Italie), à Stockholm (Suède), à Oslo (Norvège), à Doha (Qatar), à Paris (France), à Eugène (Etats-Unis), à Monaco (Principauté de Monaco), à Londres (Royaume Uni), à Lausanne et à Zurich (Suisse), à Chorzów/Silésie (Pologne) et enfin à Bruxelles (Belgique) où se dérouleront les finales, les 04 et 05 septembre prochain.

LR/MAP