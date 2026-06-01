Secteur non financier | Le crédit bancaire progresse de 8,1% en avril (BAM)

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Le crédit bancaire au secteur non financier a affiché une croissance de 8,1% en avril 2026, après 6,3% un mois auparavant, ressort-il du récent bulletin des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

L’évolution annuelle du crédit bancaire au secteur non financier reflète essentiellement l’accélération de la croissance des concours au secteur public à 28,9% après 18,2% en mars, recouvrant l’accroissement des prêts aux administrations locales et la décélération de la croissance des concours aux sociétés non financières publiques, explique BAM.

Pour leur part, les crédits au secteur privé ont progressé de 5,3% après 4,7%, traduisant les hausses aussi bien des prêts aux sociétés privées, passant de 5% à 6,4%, que des ménages, de 3,4% à 3,6%.

Par objet économique, l’évolution annuelle du concours bancaire au secteur non financier reflète la progression de 26,1% après 20,6% des crédits à l’équipement, de 3,6% après 3,4% des prêts à l’immobilier, de 4,7% après 3,9% des crédits à la consommation et de 1,6% après une baisse de 0,3% des facilités de trésorerie.

S’agissant des créances en souffrance, leur progression annuelle s’est stabilisée à 2,6% par rapport à mars 2026, et leur ratio au crédit bancaire s’est établi à 8,3% contre 8,2% un mois auparavant.

LR/MAP