ONU-Sahara | Participation du Maroc au séminaire régional du C24

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Une forte délégation du Royaume du Maroc est arrivée à Managua, au Nicaragua, pour participer au séminaire régional du Comité des 24 de l’ONU (C24) pour les Caraïbes, qui se tient du 25 au 27 mai.

Cette délégation est présidée par l’ambassadeur, représentant Permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale. Elle est composée de plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, outre le vice-président du Conseil Royal consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS).

Par ailleurs, à l’invitation de la présidente du Comité C24, deux élus locaux du Sahara marocain, en l’occurrence Mme Ghalla Bahiya, de la Région Dakhla-Oued Eddahab, et M. M’hamed Abba, de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, participent à ce séminaire pour la huitième année consécutive.

La participation des élus du Sahara marocain à ce séminaire régional du C24, depuis 2019, a brisé l’exclusivité de l’invitation dont bénéficiait le “polisario” depuis des décennies.

Ce séminaire survient huit mois après l’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui demande aux quatre parties de participer aux discussions sans conditions préalables, sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, afin de parvenir à une solution politique définitive.

La réunion de Managua sera l’occasion d’informer les membres du Comité et les autres participants des derniers développements positifs liés à la question du Sahara marocain, notamment dans le contexte des discussions engagées par les quatre parties grâce à cette résolution historique 2797.

Elle permettra également de mettre en exergue la dynamique internationale de soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, appuyé par 130 pays, soit plus des deux tiers des États membres de l’ONU, dont des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les retraits en cascade des reconnaissances à la pseudo entité fantoche.

Ce séminaire, qui enregistre une participation record par rapport aux précédentes éditions, se tient sous le thème “Engagements renouvelés, partenariats et approches innovantes”, avec un accent particulier sur “la promotion de la résilience et de la durabilité face aux défis liés au climat, conformément aux objectifs de développement durable”.

Dans ce contexte la délégation marocaine fera une présentation mettant en lumière les progrès enregistrés dans le cadre du Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, doté d’un budget de plus de 10 milliards de dollars. Ce modèle de développement constitue un véritable levier de transformation pour la région du Sahara marocain, permettant la mise en œuvre de projets structurants sur le plan socio-économique, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables, l’économie bleue et les usines de dessalement.

LR/MAP