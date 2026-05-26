SM le Roi accomplira mercredi la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée “Ahl Fès” à Rabat

Par Le Reporter.ma 26/05/2026 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

SM le Roi accomplira mercredi la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée “Ahl Fès” à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accomplira mercredi 10 Di Al Hijja 1447 de l’Hégire correspondant au 27 mai 2026, la prière de l’Aïd Al-Adha béni à la mosquée “Ahl Fès” au Mechouar à Rabat, annonce un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction de ce communiqué :

“Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accomplira, demain mercredi 10 Di Al Hijja 1447 de l’Hégire, correspondant au 27 mai 2026, la prière de l’Aïd Al-Adha béni à la mosquée “Ahl Fès” au Mechouar à Rabat.

La prière de l’Aïd sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10H30″.

LR/MAP

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