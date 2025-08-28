Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord de siège entre le Royaume du Maroc et l’AFROSAI

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a pris connaissance d’un accord de siège, signé le 30 avril à Rabat, entre le Royaume du Maroc et l’Organisation africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), en vertu duquel le Royaume du Maroc abritera le siège de ladite Organisation.

Le Conseil a également pris connaissance du projet de loi portant approbation dudit accord, présentés par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

