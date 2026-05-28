Arabie Saoudite | Plus de 1,7 million de pèlerins ont accompli le hajj cette année

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Quelque 1.707.301 pèlerins, dont 1.546 655 venus de l’extérieur de l’Arabie Saoudite et 160.646 de l’intérieur parmi les citoyens et les résidents, ont accompli le hajj cette année, a annoncé l’Autorité générale des statistiques (GASTAT).

Sur le nombre total de ces pèlerins, 893.396 sont des hommes et 813.905 des femmes, précise la GASTAT, citée par l’agence de presse saoudienne (SPA).

Pour les pèlerins de l’extérieur, l’Autorité, qui s’est appuyée dans ses statistiques sur les données des registres administratifs du ministère de l’Intérieur, précise que 1.485.729 sont arrivés sur des vols aériens, 54.429 par les points de passage terrestres et 6.497 via les voies maritimes.

LR/MAP