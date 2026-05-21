Rabat | Le Maroc et le Panama renforcent leur coopération dans le domaine du tourisme

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La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd, ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le domaine du tourisme entre le Maroc et le Panama.

Conclu en marge de la première session des consultations politiques entre les deux pays, ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération Maroc-Panama et établit un cadre de coopération visant à promouvoir les échanges touristiques bilatéraux, notamment à travers le partage des meilleures pratiques et des expertises dans le domaine du tourisme.

Il ouvre aussi des perspectives de coopération en matière de promotion des destinations, de développement durable du tourisme et d’encouragement de l’investissement touristique, le Panama constituant une porte d’entrée vers les Amériques et le Maroc un carrefour entre l’Europe et l’Afrique.

Lors de cette rencontre, Mme Ammor a mis en avant les performances du secteur touristique marocain, rappelant que le Maroc a inauguré, le mois dernier, le premier Bureau d’innovation de l’ONU Tourisme pour l’Afrique, appelé à devenir un hub continental en matière d’innovation et de leadership numérique dans le secteur.

La ministre a souligné que le Maroc et le Panama partagent des similitudes dans leur positionnement géographique et culturel, plaidant pour un renforcement de la connectivité aérienne directe entre les deux pays comme levier de développement du partenariat touristique.

De son côté, M. Hoyos Boyd a salué l’offre touristique marocaine, soulignant que son pays, qui a enregistré l’an dernier un record de 3 millions de touristes, bénéficie d’une position stratégique grâce à sa connectivité aérienne, avec quelque 20 millions de passagers en transit via la compagnie nationale Copa Airlines.

Il a exprimé l’intérêt du Panama pour la mise en place d’une liaison aérienne directe entre les deux capitales, de nature à renforcer les flux touristiques et économiques bilatéraux.

LR/MAP