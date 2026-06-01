Office des changes | Le déficit commercial dépasse 127,04 MMDH à fin avril

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Le déficit commercial a dépassé 127,04 milliards de dirhams (MMDH) au terme des quatre premiers mois de 2026, en hausse de 18,4% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ce déficit est dû à l’accroissement des importations de biens (+12,7% à 295,9 MMDH) plus important que celui des exportations (+8,7% à 168,856 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 2 points pour s’établir à 57,1%.

L’évolution des importations couvre une hausse pour plusieurs produits, notamment les produits bruts (+48,8% à 19,23 MMDH), les produits finis d’équipement (+21,8% à 72,6 MMDH), les produits finis de consommation (+15,2% à 72,97 MMDH) et les demi-produits (+2,7% à 56,92 MMDH), ainsi qu’une baisse des produits alimentaires (-5,9% à 31,51 MMDH).

Concernant les exportations, leur augmentation est attribuable essentiellement à l’amélioration des ventes de l’automobile (+18,6% à 58,28 MMDH) et de l’aéronautique (+15,9% à 11,03 MMDH).

À l’inverse, les exportations des secteurs “Textile et cuir”, “Électronique et électricité”, et “Phosphates et dérivés” ont diminué respectivement de 6,7%, 3,5% et 1,5%. Contrairement à la tendance précédente, le secteur “Agriculture et agro-alimentaire” a enregistré une légère hausse de 0,8%.

Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 16,4% à 54,91 MMDH, suite à l’augmentation conjointe des importations (+11,4% à 51,18 MMDH) et des exportations (+13,9% à 106,09 MMDH).

LR/MAP