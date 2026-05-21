JPO-DGSN | Colloque à Rabat sur la nouvelle charte de recrutement et de formation

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La nouvelle charte de recrutement et de formation de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a été au centre d’un colloque organisé, mercredi à Rabat, dans le cadre des Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale.

Ce colloque a été une occasion d’enrichir le débat institutionnel sur le lien étroit entre les processus de recrutement et de formation policière, comme étant deux composantes essentielles dans la stratégie de la DGSN pour la qualification de ses ressources humaines.

Dans ce sens, le Commissaire de police principal, Anas Moumsik, chef du service de recrutement et des concours au sein de la direction des ressources humaines à la DGSN, a indiqué que la nouvelle charte de recrutement vise essentiellement à consacrer l’égalité des chances et à optimiser l’opération de sélection, mettant en avant l’attractivité croissante des concours d’accès à la DGSN, avec plus de 100.000 candidats enregistrés chaque année.

Cette attractivité est due à l’ouverture de concours d’accès à de hauts grades dans certaines spécialités, comme les médecins et les ingénieurs, ainsi qu’à l’élargissement de la base des spécialités requises pour englober l’économie et la psychologie, a relevé M. Moumsik, mettant en avant la politique d’ouverture adoptée par la DGSN sur son environnement et la mise en place d’une plateforme digitale dédiée exclusivement au recrutement.

De son côté, le Commissaire de police principal, Nasreddine Aouli, docteur-psychologue, a abordé le thème de la numérisation des processus d’examens médicaux et psychologiques liés au recrutement, affirmant que la transformation digitale profonde que connaissent les institutions est devenue un choix stratégique pour améliorer le rendement administratif.

A ce propos, M. Aouli, également responsable des teste psychotechniques, a souligné que la digitalisation a donné lieu à des dispositifs modernes qui ont optimisé les processus de sélection et de recrutement, à travers un traitement rapide, objectif et efficient des données, mettant en avant l’élaboration d’un questionnaire médical et son intégration dans le processus de candidature via la plateforme digitale, ce qui assure la fluidité de suivi et la sécurité d’enregistrement des données.

Pour sa part, le chef de l’unité de formation initiale à l’Institut royal de la police, le contrôleur général Mouhcine Hebragi, est revenu sur le développement historique de la formation policière au Maroc, précisant que le nouveau système est basé sur un double engagement au service de la société, le premier liant le stagiaire à son établissement et le second liant l’Etat et les usagers.

Les Journées Portes Ouvertes de la DGSN traduisent la volonté ferme de l’institution sécuritaire de renforcer les principes de proximité avec les citoyens et reflète l’engagement constant et résolu de la Direction générale à moderniser et améliorer le service public policier ainsi que la qualité de ses prestations, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette manifestation vise à soutenir l’ouverture de l’institution policière sur son environnement social, à informer le public de l’ensemble des missions assurées par les différentes unités et formations sécuritaires mobilisées à son service pour garantir sa sécurité, la protection de ses biens et le maintien de l’ordre public, ainsi qu’à présenter les équipements, matériels et moyens technologiques avancés mis à la disposition des services de sécurité.

LR/MAP