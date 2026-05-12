Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement

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Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Coprésident un Panel sur la souveraineté sanitaire avec le Président de la République du Ghana, SEM John Dramani Mahama, M. Akhannouch a souligné que la vision de la souveraineté et de la sécurité sanitaire se traduit au Maroc par des réformes concrètes, notant que le Royaume a fait le choix de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement à travers plusieurs priorités d’action stratégiques.

Citant ces priorités, le Chef du gouvernement a rappelé la généralisation par le Royaume de l’assurance maladie obligatoire, qui couvre aujourd’hui 88 % de la population marocaine ainsi que la restructuration du système de santé nationale grâce notamment à une gouvernance renforcée, à une mise à niveau de l’offre de soins et à un investissement massif dans les ressources humaines.

Il s’agit également de la mise en place d’un financement durable de la santé, à travers la mobilisation des ressources publiques et des partenariats public privé et de l’investissement dans la production locale des médicaments, qui permet aujourd’hui au Royaume de couvrir plus de 70 % des besoins nationaux, a encore ajouté le Chef du gouvernement lors de ce Panel tenu dans le cadre du Sommet “Africa Forward” qui se tient dans la capitale kényane.

La convergence de l’ensemble de ces aspects (social, gouvernance, industriel et financier) permet de réaliser un rattrapage structurel de nos systèmes de santé, a soutenu M. Akhannouch, défendant l’idée que la santé n’est plus seulement un secteur social, mais une question de sécurité, de stabilité économique et, avant tout, de souveraineté d’État et un investissement souverain à sécuriser.

Le Chef du gouvernement a noté que les récentes alertes sanitaires internationales nous rappellent que les enjeux épidémiologiques demeurent un défi stratégique majeur et soulignent la nécessité de renforcer nos capacités de veille et de coordination rapide tout en consolidant durablement nos systèmes de santé.

C’est dans cet esprit, poursuit-il, que le Maroc adhère au Compact National de la Santé (National Health Compact), reflétant son engagement à aligner ses priorités nationales avec les objectifs mondiaux de santé.

C’est aussi dans le même esprit que s’inscrit le soutien du Maroc aux missions de l’Agence Africaine du Médicament et de l’Africa CDC ainsi que son engagement envers l’Alliance du Vaccin et sa coopération avec d’autres partenaires multilatéraux et bilatéraux, a-t-il soutenu.

“Le Maroc soutient l’émergence de systèmes de santé plus forts, plus résilients et plus équitables sur le continent” a-t-il précisé, faisant savoir que l’avenir des systèmes de santé en Afrique dépendra de l’ampleur de notre engagement commun.

Le Sommet “Africa Forward” réunit plusieurs chefs d’État et de gouvernement autour des perspectives de renforcement des partenariats entre l’Afrique et la France.

Les travaux de ce sommet portent notamment sur la promotion de partenariats équilibrés et concrets, avec un accent particulier sur les investissements croisés, le développement économique, la formation et les réponses communes aux défis globaux.

LR/MAP