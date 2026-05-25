Sahara | Le Congressman américain Trent Kelly réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

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M. Trent Kelly, membre de la Chambre des représentants américaine, a réitéré, lundi à Rabat, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain, tout en exprimant son appui à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

“Je soutiens fortement la proposition marocaine d’autonomie”, consacrée “par la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies”, a indiqué M. Kelly, représentant de l’État du Mississippi, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et une délégation de congressmen américains en visite dans le Royaume.

M. Kelly a tenu à cette occasion à mettre en avant la profondeur des relations historiques unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, rappelant que le Maroc fut “le premier soutien” à l’indépendance de son pays.

Il a, dans ce sens, hautement salué les liens entre les deux pays marqués par “250 années de partenariat et d’amitié”.

LR/MAP