SM le Roi présidera jeudi une veillée religieuse à la mémoire de Feu Hassan II

Par Le Reporter.ma 02/10/2025 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

SM le Roi présidera jeudi une veillée religieuse à la mémoire de Feu Hassan II

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce jeudi, la veillée religieuse qui sera organisée au Mausolée Mohammed V à Rabat, à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction de ce communiqué :

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera ce jeudi 09 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 02 octobre 2025, au Mausolée Mohammed V à Rabat, la veillée religieuse qui sera organisée à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 18H00”.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

CDM U20 2025 | Le Maroc entame son parcours par une victoire face à l’Espagne (2-0)

CDM U20 2025 | Le Maroc entame son parcours par une victoire face à l’Espagne (2-0)

La sélection marocaine a entamé son parcours en Coupe du Monde U20 de football par …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma