SM le Roi présidera jeudi une veillée religieuse à la mémoire de Feu Hassan II

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce jeudi, la veillée religieuse qui sera organisée au Mausolée Mohammed V à Rabat, à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction de ce communiqué :

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera ce jeudi 09 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 02 octobre 2025, au Mausolée Mohammed V à Rabat, la veillée religieuse qui sera organisée à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 18H00”.

LR/MAP