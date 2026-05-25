Journées portes ouvertes 2026 de la DGSN | Plus de 3 millions de visiteurs

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Plus de 3,05 millions de visiteurs ont afflué à la 7e édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), organisée du 18 au 24 mai à Rabat, a annoncé dimanche la DGSN.

Cette affluence exceptionnelle illustre l’intérêt croissant et l’adhésion soutenue des citoyens à cette initiative, qui constitue désormais un rendez-vous annuel de communication et de proximité entre les services de sûreté nationale et le public.

Dans un communiqué, la DGSN indique que cette édition a connu une forte affluence et un engouement croissant de la part de différentes composantes de la société, notamment des élèves des établissements scolaires.

Face à cet engouement, les organisateurs ont décidé de prolonger la manifestation de deux journées supplémentaires, les samedi 23 et dimanche 24 mai, afin d’accueillir davantage de visiteurs.

La DGSN souligne également que cette édition a accueilli des élèves issus de quelque 2000 établissements scolaires publics et privés. La manifestation a, par ailleurs, été marquée par la participation active de 1472 associations de la société civile ainsi que des représentants de 217 médias, dont des chaînes de télévision, des stations de radio, des médias électroniques et la presse écrite.

Le communiqué relève également que l’emplacement stratégique de l’espace dédié aux Journées portes ouvertes, conjugué à une conception pensée sous la forme d’une cité sécuritaire intégrée et multidimensionnelle, a favorisé l’accueil de visiteurs venus de différentes localités de la région.

Cette configuration a ainsi permis d’offrir une expérience mêlant découverte, sensibilisation et divertissement au profit notamment des habitants de Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Tiflet, Casablanca et Mohammedia, ainsi que d’autres villes du Royaume.

La même source ajoute que la DGSN a accompagné cette forte affluence par une couverture numérique en direct via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, générant plus de 27 millions de vues des contenus liés à l’événement.

Le DGSN a également mis à disposition les explications et les données professionnelles nécessaires à la réalisation de 1.723 productions et activités médiatiques au profit des différents médias.

Les activités de cette édition se sont déroulées dans des pavillons et espaces thématiques couvrant une superficie de plus de 13 hectares, aménagée selon les standards modernes.

Pour la première fois, les pavillons ont été divisés en pôles professionnels couvrant la technologie, les unités d’intervention, la documentation, la gestion des ressources humaines, l’histoire de la sûreté, la police scientifique, ainsi que la sensibilisation aux risques liés à la criminalité.

Une salle de projection immersive en 3D a également été aménagée afin de présenter aux visiteurs les techniques de gestion des scènes de crime selon une approche technologique innovante. L’événement comprenait, en outre, des espaces dédiés aux démonstrations sur le terrain, aux exhibitions de la cavalerie ainsi qu’aux démonstrations de chiens policiers dressés.

Le communiqué a également mis en avant le pavillon dédié aux patrouilles intelligentes “Amane” et “Madar”, ainsi qu’au système des missions dédiées à la sécurité électronique “TACTIS”, qui a constitué l’un des temps forts de la manifestation.

Ces dispositifs, directement connectés aux bases de données sécuritaires, ont été présentés comme des modèles innovants de l’usage de l’IA dans le domaine de la sécurité. Cette mise en avant illustre la volonté croissante de la DGSN de s’inscrire dans une dynamique de police numérique performante et pleinement opérationnelle.

Outre les démonstrations techniques, ajoute la même source, cet événement de communication a été marqué par l’exposition d’une série de voitures de police anciennes utilisées depuis la création de l’institution il y a 70 ans, ainsi que des uniformes, des équipements et des moyens de communication reflétant l’évolution technologique au fil du temps au sein de l’institution sécuritaire.

Les aspects ludiques et éducatifs n’ont pas été en reste, avec la mise en place d’un pavillon de 1.000 m² entièrement dédié aux enfants, proposant des activités récréatives et pédagogiques reposant sur les technologies de réalité virtuelle.

Le programme comprenait également des démonstrations sur le terrain de la brigade équestre et de la police cynophile, ainsi que des exhibitions des forces spéciales, de la fanfare et des unités de protection rapprochée, le tout dans des espaces équipés de dispositifs audio et d’éclairage de haute qualité.

Sur le plan académique, les JPO de la DGSN ont été l’occasion d’organiser une série de colloques et de rencontres scientifiques consacrés à des thématiques d’actualité et d’importance stratégique, notamment la sécurité des établissements scolaires, la nouvelle charte de recrutement au sein de la Sûreté nationale, la sécurisation des postes-frontières, ainsi que les évolutions récentes dans la lutte contre la criminalité économique et financière.

À l’instar des éditions précédentes des JPO de la DGSN, un espace entièrement consacré au don de sang a été mis en place en partenariat avec l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Cette initiative a connu cette année une affluence exceptionnelle, avec plus de 1.000 donneurs et donneuses, illustrant une prise de conscience croissante de la société quant à l’importance de la solidarité pour renforcer le stock national de cette ressource vitale.

Cette manifestation s’est achevée par l’organisation d’une cérémonie festive au nouveau siège de la DGSN, qui a été marquée par des prestations artistiques et musicales en hommage aux policiers et policières ayant contribué à la réussite de cet événement.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités gouvernementales, militaires et judiciaires, ainsi que des personnalités sportives, dont l’entraîneur de l’équipe nationale de football et plusieurs joueurs internationaux, venus partager la joie de la famille de la Sûreté nationale à l’occasion de cet événement.

Selon la DGSN, l’organisation de cette manifestation dans différentes villes marocaines s’inscrit dans une stratégie visant à consolider la police de proximité et à renforcer l’ouverture de l’institution sécuritaire sur son environnement social. Cette démarche vise à répondre aux attentes des citoyens dans un cadre fondé sur la transparence et l’interaction positive avec le public.

LR/MAP