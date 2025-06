5e session du Dialogue Stratégique | Le Maroc et le Royaume Uni déterminés à renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines stratégiques

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, David Lammy, ont co-présidé, ce dimanche à Rabat, la 5e session du Dialogue Stratégique entre les deux pays.

Cette 5e session du Dialogue Stratégique intervient à un moment important dans la relation entre les deux pays de par la dynamique positive qui caractérise la coopération bilatérale que par le soutien apporté par le Royaume Uni au Plan d’Autonomie présenté par le Maroc en 2007.

Elle se distingue par un engagement partagé par les deux ministres à ouvrir un nouveau chapitre de coopération plus ambitieux et tourné vers l’avenir au bénéfice des deux pays, y compris au profit d’une dimension africaine visant la contribution à la paix, à la sécurité et au développement économique des pays africains.

Cette nouvelle session a constitué une opportunité pour les deux ministres d’échanger sur des questions d’intérêt commun et de réaffirmer leur engagement pour la poursuite du renforcement du dialogue politique et sécuritaire, de l’approfondissement et de la diversification du partenariat économique.

Lancé à Londres le 5 juillet 2018, ce Dialogue Stratégique constitue un mécanisme important visant à consolider les liens historiques entre les deux Royaumes et à poursuivre le renforcement et l’approfondissement des relations bilatérales.

Le Dialogue Stratégique s’articule autour de thématiques importantes pour le renforcement de la coopération bilatérale, à savoir le volet politique et sécuritaire, le volet économique, le volet humain et culturel, et porte également sur des questions aussi bien régionales et internationales que multilatérales.

