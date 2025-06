SM le Roi | Le Maroc s’affirme, désormais, comme un catalyseur stratégique des partenariats Sud-Sud

Partager Facebook

Le Maroc s’affirme, désormais, comme un catalyseur stratégique des partenariats Sud-Sud et joue, de ce fait, un rôle de pont naturel entre les différentes régions du continent et les pays du Sud, a assuré Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Royaume a ainsi été “amené à lancer des projets concrets et structurants qui vont transformer durablement le paysage économique et social du Continent”, a affirmé le Souverain dans un message adressé aux participants à l’édition 2025 du Forum “Ibrahim Governance Weekend”, qui a ouvert ses travaux dimanche à Marrakech.

Cette orientation se concrétise à travers des projets d’envergure continentale, comme le Gazoduc Africain Atlantique (AAGP) qui constitue un véritable corridor d’intégration et de développement économique, a précisé SM le Roi dans ce message, dont lecture a été donnée par le Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay.

C’est d’ailleurs dans ce même esprit et selon une approche solidaire et de co-développement, que “Nous avons récemment lancé l’Initiative Atlantique pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique”, a rappelé le Souverain, notant que le but ultime est de poser les jalons d’un nouveau modèle de coopération régionale.

“Nous avons aussi initié le Processus de Rabat sur les Pays Africains Atlantiques, pour un bénéfice mutuel”, a poursuivi SM le Roi.

En outre, l’expertise accumulée par le Maroc dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’agriculture durable, les services financiers et les infrastructures de transport, constitue un facteur clé pour le développement de synergies à l’échelle continentale, a estimé le Souverain.

Soulignant l’importance capitale qu’accorde le Maroc à la question du financement, SM le Roi a indiqué que le Maroc a adopté une approche stratégique fondée sur le développement de mécanismes financiers innovants et la mobilisation efficiente des ressources nationales.

A ce propos, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement s’est imposé “comme un véritable catalyseur financier capable de stimuler l’investissement privé, d’accompagner les PME, de favoriser l’innovation technologique et d’impulser une dynamique de développement durable”, a ajouté le Souverain, citant également l’exemple de Casablanca Finance City qui a “réussi à se positionner comme un hub financier régional majeur, canalisant des flux financiers considérables vers notre Continent”.

“Le Royaume du Maroc, fidèle à sa vision constructive de coopération Sud-Sud et mû par son engagement immuable en faveur d’une croissance inclusive et durable, dans l’intérêt bien compris des peuples africains, continuera résolument à jouer un rôle clé dans la mobilisation efficiente des ressources, le renforcement des partenariats stratégiques et la promotion de mécanismes financiers performants et efficaces”, a réaffirmé SM le Roi.

LR/MAP