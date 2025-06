Le Maroc s’est converti en « capitale mondiale de la diplomatie parlementaire » (Eurolat)

Partager Facebook

Les présidents de quatre parlements régionaux d’Amérique Latine et des Caraïbes ont affirmé, dimanche à Lima, que le Maroc est devenu la « capitale mondiale de la diplomatie parlementaire ».

Lors d’une réunion avec une délégation de la Chambre des Conseillers, conduite par le président de la Chambre, M. Mohamed Ould Errachid, en marge de la 16ème Assemblée parlementaire Euro-latino-américaine (Eurolat), les présidents de ces parlements régionaux ont exprimé leur volonté d’aller de l’avant dans le renforcement des liens de coopération avec le parlement marocain.

Ils ont également souligné l’importance du Forum économique parlementaire Maroc-Amérique Latine mis en place récemment, appelant à saisir les opportunités de promotion des relations économiques et politiques entre le Royaume et les pays de la région latino-américaine.

La réunion au siège du Congrès péruvien a rassemblé la délégation marocaine avec le président de l’Union des parlements d’Amérique latine et des Caraïbes (UPLAC) et président du Parlement andin, Gustavo Pacheco Villar, le président du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino), Rolando Patricio González, le président du Parlement centraméricain (Parlacen), Carlos Hernandez et le vice-président du Parlement du MERCOSUR (Parlasur), Nicolás Viera.

Dans une déclaration devant la presse au nom des parlements régionaux d’Amérique latine, Rolando Patricio González a rappelé à cette occasion les termes de la déclaration, signée en décembre dernier, instaurant un Forum économique parlementaire permanent entre l’Amérique Latine et le Maroc.

Patricio González s’est dit convaincu que ce Forum débouchera sur des résultats mutuellement fructueux pour toutes les parties.

Il a indiqué que lors de la séance de travail tenue ce dimanche à Lima, les représentants des quatre groupements parlementaires d’Amérique Latine et des Caraïbes et la délégation de la Chambre des Conseillers ont discuté de la consolidation des relations parlementaires et de l’approfondissement des échanges d’expériences et d’expertises.

Auparavant, M. Mohamed Ould Errachid a passé en revue les nombreuses réunions de parlementaires tenues au Maroc et auxquelles ont été étroitement associés les parlements régionaux d’Amérique Latine, notamment le Forum économique parlementaire de Marrakech et le Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud.

La relation entre les parlementaires marocains et latino américains, a poursuivi M. Ould Errachid, est basée sur la confiance réciproque et une foi inébranlable dans l’importance de la diplomatie parlementaire, ce qui a permis d’instituer le Forum économique parlementaire Maroc-Amérique Latine et le dialogue parlementaire afro-latino-américain (Afrolac).

Ainsi, la réunion de ce dimanche à Lima, « loin d’être un acte isolé, est un nouveau jalon dans le processus de construction de dialogues inter-régionaux, dans ses versants afro-latino-américain et arabo-latino-américain », a ajouté le président de la Chambre des Conseillers.

M. Ould Errachid a souligné dans ce contexte que la coopération Sud-Sud constitue un socle primordial de la diplomatie marocaine, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que les principes de solidarité, de dialogue et de respect sont au coeur du système des valeurs de l’ensemble du peuple marocain.

La délégation de la Chambre des Conseillers est en visite à Lima pour prendre part aux travaux de la 16ème Assemblée parlementaire Euro-latino-américaine, qui se tient du 1er au 3 juin courant.

La séance de travail avec les présidents des quatre parlements régionaux s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Pérou, M. Amin Chaoudri.

LR/MAP