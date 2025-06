Dialogue Stratégique Maroc-Royaume-Uni | Un nouveau cap dans le partenariat bilatéral

Partager Facebook

Le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, M. David Lammy, a réaffirmé, dimanche à Rabat, la volonté du Royaume-Uni de hisser son partenariat stratégique avec le Maroc à un niveau supérieur.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue des travaux de la 5e session du Dialogue Stratégique entre les deux Royaumes co-présidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Lammy a souligné que cette rencontre inaugure “une nouvelle ère de partenariat entre les deux pays” ayant pour socle les “liens historiques et durables entre les familles Royales” des deux pays et une amitié de plus de huit siècles.

“Je me réjouis à l’idée de travailler ensemble afin de hisser notre partenariat à des niveaux encore plus ambitieux”, a-t-il poursuivi.

Le chef de la diplomatie britannique s’est également félicité de la dynamique de transformation que connaît le Royaume du Maroc sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant l’évolution constante et renforcée du partenariat bilatéral conformément à la Haute Vision Royale.

“Notre partenariat est porteur de prospérité, de sécurité et de productivité aussi bien pour les Britanniques que pour les Marocains”, a-t-il affirmé.

La 5e session du Dialogue Stratégique a été marquée par la signature de plusieurs mémorandums d’entente et accords de coopération couvrant des domaines prioritaires tels que la migration, la lutte contre le terrorisme, l’éducation, le changement climatique, la santé et le développement des infrastructures, dans l’objectif de stimuler les échanges économiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement partagé entre les deux Royaumes.

Sur le plan diplomatique, le responsable britannique a réitéré l’attachement des deux pays à un ordre international fondé sur les règles et les principes fondamentaux de la Charte des Nations-Unies, soulignant “l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États”.

Il a, par ailleurs, affirmé que le renforcement des relations avec des pays amis comme le Maroc constitue un pilier central de la stratégie du Royaume-Uni en Afrique, inscrite dans le cadre de son approche réaliste et progressiste en matière de politique étrangère.

Lancé à Londres le 5 juillet 2018, le Dialogue Stratégique Maroc–Royaume-Uni constitue un mécanisme institutionnalisé de concertation et de coopération, visant à consolider les liens historiques entre les deux Royaumes et à approfondir leurs relations bilatérales.

LR/MAP